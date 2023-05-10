Redmi MAX: 90-дюймовый телевизор Xiaomi всего за тысячу долларов

Телевизор, получивший название Redmi MAX, может похвастаться 90-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 4K, высокой частотой обновления 144 Гц и яркостью 700 нит.

Производитель утверждает, что Redmi MAX охватывает 94% цветового охвата DCI-P3 и поддерживает формат Dolby Vision, обеспечивая потрясающее качество изображения.

Геймеры будут рады узнать, что в телевизоре реализованы технологии VRR и ALLM. Работающий на 4-ядерном чипе, оснащенный 32 Гб памяти и 3 Гб оперативной памяти, Redmi MAX также предлагает такие возможности подключения, как USB и HDMI 2.1. К тому же он поддерживает Wi-Fi

Стоимость Redmi MAX в Китае составляет около 1155 долларов. Доступность на других рынках под вопрос.