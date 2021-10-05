Россияне начали скупать телевизоры и аудиокниги во время аварии в соцсетях

Телевизоры
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Россияне начали скупать телевизоры и аудиокниги во время аварии в соцсетяхПо крайней мере так утверждают в Wildberries
Российский интернет-магазин Wildberries сообщил, что вчера, 4 октября, за период, пока не работали Facebook, Instagram, WhatsApp, а другие сервисы давали сбои, россияне приобрели много телевизоров и прочих вещей для дома.
В Wildberries утверждают, что продажи телевизоров выросли на 39% 4 октября по сравнению с предыдущим днём. Продажи проекторов для просмотра фильмов дома увеличились на 84%, синтезаторов — на 103%. Также взлетели продажи аудиокниг — на 132%.
Представители интернет-магазина сообщают, что за день резко увеличился спрос на развивающие игры для домашнего досуга. Продажи геобордов выросли на 94%.
Стоит отметить, что сбой в сетях Facebook длился около шести часов. На части территории России в это время была ночь.