Россияне начали скупать телевизоры и аудиокниги во время аварии в соцсетях

В Wildberries утверждают, что продажи телевизоров выросли на 39% 4 октября по сравнению с предыдущим днём. Продажи проекторов для просмотра фильмов дома увеличились на 84%, синтезаторов — на 103%. Также взлетели продажи аудиокниг — на 132%.

Представители интернет-магазина сообщают, что за день резко увеличился спрос на развивающие игры для домашнего досуга. Продажи геобордов выросли на 94%.

Стоит отметить, что сбой в сетях Facebook длился около шести часов. На части территории России в это время была ночь.