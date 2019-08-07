Россияне перешли на «умные» телевизоры

В целом, в первом полугодии 2019 жители России приобрели 2,9 миллиона устройств на сумму 67,8 миллиарда рублей. Это на 11% в штуках и 7% в деньгах больше, чем в прошлом году. Интересно, что россияне стали чаще покупать телевизоры китайских производителей.

Драйвером роста рынка специалисты называют снижение стоимости устройств. Так, например, за последние четыре года телевизоры с подключением к интернету подешевели на 20%. В среднем стоимость «умных» ТВ составила 32 800 рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Кроме снижения цены и расширения ассортимента за счёт китайских производителей драйвером роста выступили набирающие популярность онлайн-кинотеатры и видеосервисы.