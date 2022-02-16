Россиянин угрожал взорвать магазин из-за неработающего телевизора

Неназванный мужчина работает дальнобойщиком и, вернувшись домой из рейса, обнаружил, что в доме разморожена система отопления. Но, будто этого было мало, еще и не работала система спутникового телевидения, которой должны были заниматься сотрудники магазина “Тандем”. Отмечается, что ранее мужчина неоднократно жаловался на проблемы с оборудованием.

Разочарованный мужчина явился в магазин со спутниковой тарелкой и металлической банкой, в которой лежал бездымный порох. Однако ему показалось, что продавцы недостаточно внимательно отреагировали на его просьбу проверить исправность тарелки. И он не нашел другого метода воздействия, кроме как напугать сотрудников: начал ругаться, в том числе и нецензурно, и со словами “Взлетим все вместе!” зажёг спичку.

К счастью, сотрудники магазина вытолкали неизвестного дебошира на улицу. На следующий день мужчина явился в отделение полиции и написал явку с повинной. Подсудимому назначили 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.