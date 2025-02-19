Samsung 19 год подряд стала лидером на рынке телевизоров

По данным аналитической компании Omdia, в 2024 году компания заняла 28.3% рынка, что вновь подтверждает её статус, присвоенный ей в 2006 году.

В Samsung объясняют успех ориентацией на премиальные и сверхкрупные экраны, а также внедрение ИИ-технологий.

В сегменте телевизоров стоимостью от $2500 Samsung занимает 49.6% рынка, а в категории устройств с диагональю 75 дюймов и более — 28.7%.

Продажи QLED-телевизоров достигли 8.34 млн устройств, что соответствует доле в 46.8%. OLED-направление также демонстрирует динамику: