Samsung анонсировала телевизор с безрамочным дизайном и разрешением 8K

Показана она будет на грядущей выставке CES 2020. Samsung утверждает, что QLED-экран телевизора будет занимать 99% поверхности передней панели. То есть рамки будут практически незаметными.

Процессор Q950TS с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает высокое качество картинки. Сообщается, что телевизор сможет масштабировать видео с любых источников до разрешения 8К.

Устройство также имеет функцию под названием «цифровой лакей». Она позволит телевизору управлять другими устройствами в доме через Bluetooth и Wi-Fi. На Q950TS, конечно, можно передавать изображение с подключенного смартфона. Кроме того, телевизор работает с тремя голосовыми помощниками: Bixby, Google Assistant и Amazon Alexa.

Сколько будет стоить Q950TS, пока неизвестно, но, скорее всего, немало.