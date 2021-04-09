Телевизоры
Сегодня в 13:38
Samsung будет закупать панели для телевизоров у главного конкурента — LG
Это называют исторической сделкой
На рынке телевизоров есть два крупнейших производителя — Samsung и LG. Сегодня стало известно, что первая компания будет закупать OLED-панели у второй. Это историческая сделка, как пишут СМИ.
Samsung Electronics и LG Display уже подписали соглашение на поставку OLED-панелей. До сих пор первая компания ни разу не использовала панели LG в своих телевизорах.
Сообщается, что Samsung намерена во втором полугодии 2021 приобрести у LG как минимум миллион OLED-панелей. В 2022 году планируется покупка 4 млн панелей.
По мнению экспертов, Samsung пошла на такую сделку из-за роста цен на панели китайских производителей. Кроме того, у самой компании наблюдаются проблемы с производством QD-OLED-дисплеев следующего поколения. Благодаря партнёрству с LG Samsung сможет сохранить прибыль.