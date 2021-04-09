Samsung будет закупать панели для телевизоров у главного конкурента — LG

Samsung Electronics и LG Display уже подписали соглашение на поставку OLED-панелей. До сих пор первая компания ни разу не использовала панели LG в своих телевизорах.

Сообщается, что Samsung намерена во втором полугодии 2021 приобрести у LG как минимум миллион OLED-панелей. В 2022 году планируется покупка 4 млн панелей.

По мнению экспертов, Samsung пошла на такую сделку из-за роста цен на панели китайских производителей. Кроме того, у самой компании наблюдаются проблемы с производством QD-OLED-дисплеев следующего поколения. Благодаря партнёрству с LG Samsung сможет сохранить прибыль.