Samsung дала пользователям «умных» телевизоров инструкцию по ручной проверке на вирусы

Самое интересное, что в «умных» устройствах от Samsung с 2017 года не находили никаких уязвимостей. Тем не менее, компания решила перестраховаться и попросила всех, у кого телевизоры подключены к Wi-Fi, каждые несколько недель проверять устройства с помощью встроенного антивируса.

Пользователи резонно заметили, что в телевизорах стоимостью более 5 тысяч долларов функция проверки на вирусы должна работать автоматически. Кто-то даже воспринял это как антирекламу, ведь теперь люди несколько раз подумают, прежде чем потратить деньги на незащищённые устройства.

Samsung свой первоначальный твит с объявлением уже удалила. И пока ничего не объяснила.