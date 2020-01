Samsung изобрела гибкий телевизор

Патентной документацией компании делится ресурс LetsGoDigital. Указано, что в телевизоре будет использоваться OLED-экран. Его можно будет сгибать как на себя, так и от себя. Сообщается, что это усовершенствованная модель прототипа, который компания показывала на выставке CES в 2014 году. Поэтому авторы материала предположили, что новинку Samsung может продемонстрировать на грядущей выставке 2020 года. На это же указывает недавно зарегистрированный компанией товарный знак с описанием «TV that can change, changes everything» («Телевизор, который может меняться, изменит всё»).

Кроме того, журналисты предположили, что телевизор будет использовать технологию microLED.