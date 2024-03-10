Samsung начала начала утаивать тип экрана в своих новых телевизорах

Это другой уровень цветопередачи, контрастности и оттенков белого и чёрного. И если раньше Samsung везде говорила о преимуществах QD-OLED-панелей, то сейчас пафос утих и компания будет просто указывать, что телевизор оснащён OLED-панелью.

Такие надписи появятся на упаковках телевизоров Samsung моделей S85D начального уровня, S90D и флагманский S95D. При этом уже в ходе рекламной кампании новых моделей было очевидно, что S90D будет включать в себя WOLED-варианты, поскольку Samsung заявила, что эти телевизоры будут поставляться в 42", 48", 55", 65, 77" и 83" диагоналях. Но QD-OLED не бывает 42, 48 или 83 дюймов.

Что вынудило Samsung писать без конкретики, указывая только, что покупатель приобрёл «просто» OLED-телевизор, не ясно. Каких-либо внятных объяснений этому нет.