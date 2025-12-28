Samsung научила ИИ улучшать старые сериалы до 4K прямо на телевизорах

Опубликовано 28 декабря 2025, 19:321 мин.
Samsung научила ИИ улучшать старые сериалы до 4K прямо на телевизорахУдобно
Samsung запустила новую функцию на платформе Samsung TV Plus. Она использует ИИ для улучшения качества старых корейских сериалов. Речь идёт о классических дорамах 2000-х годов, которые теперь показываются в разрешении, «близком к 4K».
© Ferra.ru
Samsung не переснимает и не перерабатывает каждый сериал отдельно. Вместо этого применяется встроенная в телевизоры технология, что улучшает изображение в реальном времени.
Та же технология уже используется в современных телевизорах Samsung для улучшения обычного видео, а теперь она работает и на уровне потокового сервиса.
Samsung TV Plus, как пишут СМИ, бесплатный и не требует подписки. Пока улучшение качества применяется только к одному каналу с дорамами, в будущем технология может распространиться и на другие жанры.