Samsung научила ИИ улучшать старые сериалы до 4K прямо на телевизорах

Samsung не переснимает и не перерабатывает каждый сериал отдельно. Вместо этого применяется встроенная в телевизоры технология, что улучшает изображение в реальном времени.

Та же технология уже используется в современных телевизорах Samsung для улучшения обычного видео, а теперь она работает и на уровне потокового сервиса.

Samsung TV Plus, как пишут СМИ, бесплатный и не требует подписки. Пока улучшение качества применяется только к одному каналу с дорамами, в будущем технология может распространиться и на другие жанры.