Samsung назвала российские цены на новое поколение телевизоров

20 апреля, то есть сегодня, стартует предзаказ на новинки. Он продлится до 16 мая. Стоимость модели Neo QLED 8K QN900A 75″ составляет 679 990 рублей. Телевизор Neo QLED 4K QN90A 65’’ оценён в 219 990 рублей, Neo QLED 4K QN85A 55’’ — в 149 990 рублей. При предзаказе можно получить в подарок саундбар.

Телевизоры Samsung 2021 года используют технологию источника света Quantum Mini LED, который контролируется квантовой матрицей Quantum Matrix Technology и графическим процессором Neo Quantum Processor.

Узнать о телевизорах подробнее можно по этой ссылке.