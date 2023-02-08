Samsung объявила цену своего сверхяркого 77-дюймового QD-OLED телевизора

В том числе среди них была замечена и 77-дюймовая модель. Тогда корейский техногигант не стал называть цену устройства, заявив лишь, что устройство сможет похвастаться новейшими панелями OLED с квантовыми точками от Samsung Display, которые обещают значительно повысить уровень яркости.

И вот, спустя не так много времени после анонса, компания всё же раскрыла стоимость телевизора. Его цена составила впечатляющие 4499 долларов или 323 тыс рублей. Приятной особенностью девайса является бесплатная установка на дому, идущая в комплекте. Но только для тех, кто оформит предзаказ до 20 февраля.

Напомним, что по прогнозам экспертов, линейка телевизоров Samsung 2023 года будет очень востребованной. В том числе за счёт интересных «фишек», которыми будут оснащаться устройства.