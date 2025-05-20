Samsung оснастит OLED-телевизоры поддержкой Nvidia G-Sync и FreeSync Premium Pro

Помимо этого, Samsung внедряет в новые модели поддержку AMD FreeSync Premium Pro — высшего уровня адаптивной синхронизации от AMD. Эта технология обеспечивает HDR-передачу и дает возможность обновлять картинку в 4K-режиме на скорости до 120 Гц, расширяя совместимость с графическими картами разных производителей и повышая стабильность изображения.

В софт телевизоров войдет новый режим AI Auto Game Mode, который автоматически распознает жанр игры и содержание сцен, оптимизируя картинку и звук в реальном времени. Для быстрого доступа к игровым настройкам Samsung подготовила обновленный Game Bar, позволяющий менять параметры без выхода из игры.

Первая модель с поддержкой G-Sync появится в линейке S95F, а затем эта функция станет доступна и на других OLED-телевизорах 2025 года.