Samsung открыла предзаказы на 115-дюймовый телевизор за 2,4 млн рублей ($29 999)Micro RGB Vision AI TV
© Samsung
Micro RGB позволяет управлять яркостью каждого светодиода отдельно. Благодаря этому картинка становится «ярче, контрастнее, с глубоким черным цветом и точной цветопередачей». Экран полностью покрывает цветовой стандарт BT.2020 и получил сертификат «Micro RGB Precision Color» от немецкой VDE.
Телевизор работает на новом процессоре Micro RGB AI Engine. Он улучшает качество видео в реальном времени: повышает четкость апскейлом, снижает размытость в динамичных сценах, делает цвета ярче и помогает сохранить детали в сложных сценах с большим контрастом.
Модель оснащена антибликовым покрытием, сертифицированным UL. Встроенный голосовой помощник с ИИ на базе Tizen OS может подсказывать факты о фильмах или даже кратко пересказывать сюжет. Телевизор получит 7 лет бесплатных обновлений системы безопасности и ПО.
-
Частота обновления: до 144 Гц, поддержка VRR, ALLM и FreeSync Premium Pro.
-
Аудиосистема: 70 Вт, Dolby Atmos, Q-Symphony.
-
Подключения: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, 4 HDMI 2.0 (один с eARC), 2 USB, Ethernet, оптический выход.
Стоимость — $29 999.