Samsung открыла предзаказы на 115-дюймовый телевизор за 2,4 млн рублей ($29 999)

Micro RGB позволяет управлять яркостью каждого светодиода отдельно. Благодаря этому картинка становится «ярче, контрастнее, с глубоким черным цветом и точной цветопередачей». Экран полностью покрывает цветовой стандарт BT.2020 и получил сертификат «Micro RGB Precision Color» от немецкой VDE.

Телевизор работает на новом процессоре Micro RGB AI Engine. Он улучшает качество видео в реальном времени: повышает четкость апскейлом, снижает размытость в динамичных сценах, делает цвета ярче и помогает сохранить детали в сложных сценах с большим контрастом.