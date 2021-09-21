Samsung подарит два телевизора по цене одного в России

Самым дешёвым вариантом на распродаже стал 50-дюймовый QN90A Neo QLED 4K Smart TV 2021. Он даже подешевел на 20 тысяч рублей и в рамках распродажи стоит 129 990 рублей. В подарок к нему дадут модель UE32N4000AUXRU диагональю 32 дюйма. Она, конечно, намного дешевле телевизора, за который придётся заплатить. Но кому-то может оказаться не лишней.

Самым дорогим телевизором на распродаже стала 85-дюймовая 8K-модель QN900A Neo QLED 8K Smart TV 2021 за 999 990 рублей. К ней в подарок, к счастью, прилагается телевизор подороже — QE75Q60AAUXRU. Это 75-дюймовый 4K-вариант обычной стоимостью 179 990 рублей.

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