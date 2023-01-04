Samsung представила 77-дюймовый OLED-телевизор на квантовых точках

Samsung представила 77-дюймовый OLED-телевизор на квантовых точкахРаньше они могли делать лишь 55- и 65-дюймовые модели
Samsung на выставке CES 2023 показала новый 77-дюймовый OLED-телевизор S95C на квантовых точках. Основное различие (но не единственное) от прошлогодних S95B заключается в размере, они были ограничены только 55- и 65-дюймовыми моделями.
Фото: Chris Welch / The Verge
Прошлогодние S95B с QD-OLED (квантовыми точками) были ограничены 55- и 65-дюймовыми моделями из-за того, что это единственные размеры телевизоров, для которых Samsung Display производила QD-OLED дисплеи.
Теперь, Samsung QD-OLED телевизор S95C добавит к предыдущим размерам еще и 77-дюймовую модель.
S95C станет еще ярче, чем S95B, а дисплей нового поколения будет еще и обладать повышенной прочностью и меньшим потреблением энергии.
Информация о ценах и старте продаж должна появиться в ближайшее время.