Samsung представила 77-дюймовый OLED-телевизор на квантовых точках

Прошлогодние S95B с QD-OLED (квантовыми точками) были ограничены 55- и 65-дюймовыми моделями из-за того, что это единственные размеры телевизоров, для которых Samsung Display производила QD-OLED дисплеи.

Теперь, Samsung QD-OLED телевизор S95C добавит к предыдущим размерам еще и 77-дюймовую модель.

S95C станет еще ярче, чем S95B, а дисплей нового поколения будет еще и обладать повышенной прочностью и меньшим потреблением энергии.

Информация о ценах и старте продаж должна появиться в ближайшее время.