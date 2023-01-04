Телевизоры
12:38, 04 января 2023
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Samsung представила 77-дюймовый OLED-телевизор на квантовых точках

Раньше они могли делать лишь 55- и 65-дюймовые модели

Samsung на выставке CES 2023 показала новый 77-дюймовый OLED-телевизор S95C на квантовых точках. Основное различие (но не единственное) от прошлогодних S95B заключается в размере, они были ограничены только 55- и 65-дюймовыми моделями.

Samsung представила 77-дюймовый OLED-телевизор на квантовых точках

Фото: Chris Welch / The Verge

Прошлогодние S95B с QD-OLED (квантовыми точками) были ограничены 55- и 65-дюймовыми моделями из-за того, что это единственные размеры телевизоров, для которых Samsung Display производила QD-OLED дисплеи.

Теперь, Samsung QD-OLED телевизор S95C добавит к предыдущим размерам еще и 77-дюймовую модель.

S95C станет еще ярче, чем S95B, а дисплей нового поколения будет еще и обладать повышенной прочностью и меньшим потреблением энергии.

Информация о ценах и старте продаж должна появиться в ближайшее время.

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