Телевизоры
Сегодня 20:54
Samsung представила линейку телевизоров 2020 года
С разрешением 4K и 8K
Samsung официально представила линейку телевизоров 2020 года. В неё вошли больше моделей с 8K-экраном, чем в прошлом году.
Флагманом линейки является модель Q950TS с очень тонкими рамками. Она привлекла большое внимание на выставке CES, и Samsung даже сама рассказывала, что «когда люди видели экран телевизора с расстояния 10-15 футов, он казался им парящим в воздухе».
В этом году компания уделила особое внимание аудиосистемам в телевизорах. Новые устройства имеют активный усилитель голоса, который срабатывает при диалогах. Телевизоры также получили режим, в котором можно включить сразу несколько приложений на одном экране. Например, в одном окне YouTube, а в другом — игру.
Вот весь список моделей линейки (цены были объявлены не для всех):
- Q950TS: 65, 75, 85 дюйма, 8K;
- Q900TS: 65, 75, 85 дюйма, 8K;
- Q800T: 65 ($3500), 75 ($5000), 82 ($7000) дюйма, 8K;
- Q90T: 55, 65 ($2500), 75, 85 дюйма, 4K;
- Q80T: 49 ($1100), 55 ($1300), 65 ($1800), 75 ($2800), 85 ($4000) дюйма, 4K;
- Q70T: 55 ($1000), 65 ($1300), 75 ($2200), 82, 85 ($3300) дюйма, 4K;
- Q60T: 43, 50, 55, 58, 65, 75, 85 дюйма, 4K.