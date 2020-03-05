Samsung представила линейку телевизоров 2020 года

Флагманом линейки является модель Q950TS с очень тонкими рамками. Она привлекла большое внимание на выставке CES, и Samsung даже сама рассказывала, что «когда люди видели экран телевизора с расстояния 10-15 футов, он казался им парящим в воздухе».

В этом году компания уделила особое внимание аудиосистемам в телевизорах. Новые устройства имеют активный усилитель голоса, который срабатывает при диалогах. Телевизоры также получили режим, в котором можно включить сразу несколько приложений на одном экране. Например, в одном окне YouTube, а в другом — игру.

Вот весь список моделей линейки (цены были объявлены не для всех):