Samsung представила новое поколение телевизоров

Компания рассказала, что технология MICRO LED обеспечивает высокую яркость, глубокий чёрный цвет и высокое качество изображения. Неорганические светодиоды предотвращают выгорание в течение всего срока службы телевизора. В 2021 году Samsung выпустила традиционные телевизоры с технологией MICRO LED. Они будут доступны в размерах 110 и 99 дюймов. В продажу поступят в конце марта. Чуть позже, осенью появится и модель с диагональю 88 дюймов, а потом и 76 дюймов.

На таких телевизорах можно смотреть четыре экрана в одном. Например, в одном окне будет игра, а в другом — её прохождение.

Ещё одна линейка телевизоров — Neo QLED. В них используются новые светодиоды Quantum Mini. Они занимают в 40 раз меньше места, чем обычные светодиоды. Технология обеспечивает точную передачу глубокого чёрного цвета, яркую подсветку и интеллектуальное масштабирование. Кроме того, телевизоры Samsung Neo QLED и QLED подходят для Xbox Series X.

В 2021 году начнутся продажи моделей Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Также будут выпущены 4K-телевизоры (QN90A и QN85A) размером от 50 дюймов.