Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров

Серию компания впервые показала на прошлогодней выставке CES. В неё сначала вошёл телевизор с диагональю 146 дюймов, потом — с диагональю 75 дюймов, и, наконец, самая внушительная модель с 292 дюймами.

Несмотря на огромные размеры, толщина телевизора составляет всего 3 см. Рамки у него тонкие, что делает экран почти безграничным. В телевизоре используется технология MicroLED. Сообщается, что срок службы светодиодов равен 100 тысячам часов. Разрешение экрана составляет 8К, пиковая яркость — 2000 кд/кв.м, частота смены кадров — 120 Гц.

Использовать телевизор можно в качестве своеобразных фотообоев: устройство поддерживает режим цифровой фоторамки. Графический движок устройства может оптимизировать картинку в зависимости от внешних условий.

Пока цена телевизора неизвестна, но, вероятнее всего, она будет очень высокой.