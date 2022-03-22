Samsung приостановила сборку телевизоров на российских заводах

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Samsung приостановила сборку телевизоров на российских заводахВсё из-за проблем с поставками
СМИ сообщили, что в связи с ситуацией на Украине компания Samsung временно приостановила работу своего завода по производству телевизоров в России.
Речь идёт о заводе в Калуге. Остановка его работы временная, но сколько продлится, неизвестно. Компания пошла на это из-за того, что сталкивается с препятствиями в поставках важных компонентов телевизоров, таких как панели. Не только Samsung, но и LG рассматривает вариант приостановки работы своих заводов по производству бытовой техники и телевизоров в России.
Источник отмечает, что если непростая макроэкономическая ситуация сохранится в течение длительного времени, бизнес Samsung будет серьёзно подорван.
5 марта Samsung Electronics объявила, что приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок.