Samsung привезла в Россию флагманские 8K-телевизоры

Разрешение телевизора составляет 7680×4320 пикселей, то есть на дисплее размещено более 30 миллионов точек. Компания пишет, что экран устройства обладает «непревзойдённым уровнем яркости и точностью цветопередачи». Дисплеи не подвержены выгоранию и послесвечению, поэтому телевизоры могут работать круглые сутки без последствий.

Устройство поддерживает технологию AI Upscaling, благодаря которой процессор Quantum Processor 8K улучшает контент более низкого разрешения до уровня 8К.

Также экран Samsung может подстраиваться в выключенном состоянии под цвет и рисунок стены, на которой расположен телевизор.

В России новинку можно купить на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung по цене 249 990 рублей.