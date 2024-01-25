Samsung расширила программу самостоятельного ремонта телевизоров

В рамках новой программы Samsung предложит любителям самостоятельного ремонта возможность заменить «детали, связанные с изображением, питанием, подключением к WiFi [и] звуком» для различных типов дисплеев, включая телевизоры и флагманские складные телефоны. Samsung даже утверждает, что многие из этих ремонтов могут быть выполнены с помощью простых инструментов, таких как отвертка.

Encompass Supply Chain Solutions, давний партнер Samsung, будет отвечать за распространение деталей для новой программы самостоятельного ремонта. Encompass также будет предлагать руководства по ремонту для некоторых устройств.

Это последнее расширение программы самостоятельного ремонта Samsung — долгожданный шаг для сторонников права на ремонт, которые добиваются того, чтобы компании упрощали ремонт своей продукции.