Samsung случайно раскрыла стоимость телевизора с OLED-дисплеем на квантовых точках

Новый смарт-телевизор Samsung S95C QD-OLED еще не поступил в продажу, но он появляется на американском сайте Samsung при поисковом запросе "OLED". При нажатии на запись о 77-дюймовом S95C появляется сообщение "страница не найдена". Тем не менее, страница в кеше осталась.

На сайте указано, что цена 77-дюймового телевизора S95C составляет $4499,99. Цена “оправдана”, потому что эта модель считается топовой в линейке. А вот S90C должна быть более доступной, но насколько сильно – еще предстоит узнать.