Samsung создала экран, который переключается между 2D и 3D без очков

Эта «метаповерхностная линза» состоит из микроскопических структур, которые управляют светом. С помощью изменения напряжения линза переключается между двумя режимами: 2D и 3D, где линза начинает преломлять свет, создавая эффект глубины.

Телевизор также решает прежнюю проблему 3D-экранов для просмотра без очков: видеть объёмное изображение можно было только с очень узкого угла — около 15 градусов. Новая технология Samsung увеличивает угол обзора до 100 градусов.

Технологию протестировали на OLED-панелях. Размер прототипа был, правда, 50×50 мм.