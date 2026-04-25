Опубликовано 25 апреля 2026, 13:01
Samsung создала экран, который переключается между 2D и 3D без очков

Угол обзора более 100 градусов
Samsung совместно с учёными из POSTECH разработала новый тип дисплея, который может показывать не только обычное плоское изображение (2D), но и объёмное 3D. И для этого не нужны специальные очки. Секрет — в сверхтонкой оптической плёнке толщиной всего 1,2 мм.
Samsung создала экран, который переключается между 2D и 3D без очков

Эта «метаповерхностная линза» состоит из микроскопических структур, которые управляют светом. С помощью изменения напряжения линза переключается между двумя режимами: 2D и 3D, где линза начинает преломлять свет, создавая эффект глубины.

Телевизор также решает прежнюю проблему 3D-экранов для просмотра без очков: видеть объёмное изображение можно было только с очень узкого угла — около 15 градусов. Новая технология Samsung увеличивает угол обзора до 100 градусов.

Технологию протестировали на OLED-панелях. Размер прототипа был, правда, 50×50 мм.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
