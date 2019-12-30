Samsung создала первый по-настоящему безрамочный телевизор

Также известно, что компания планирует начать массовое производство телевизора с февраля следующего года. Полностью безрамочный дизайн будет реализован в моделях с экранами диагональю 65 дюймов и более. Для этого Samsung использовала оборудование Shinsegye Engineering и сотрудничала с поставщиком деталей Taewha Precision.

Один из разработчиков, занимавшийся новым телевизором, утверждает, что «Samsung — единственная компания, которая первой предложит такой экстремальный дизайн».

Конечно, все подробности об устройстве мы узнаем на выставке CES 2020, которая пройдёт в начале января.