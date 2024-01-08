Samsung создала телевизор, который никогда не бликует

Антибликовые покрытия не новость для телевизоров высокого класса. Однако Samsung стала использовать еще специальную обработку панели, что, по заявлениям компании, не влияет на углы обзора или цветовую гамму.

Помимо безбликового дисплея, S95D сохраняет преимущества OLED с квантовыми точками, обеспечивая более насыщенные цвета и высокую яркость по сравнению с традиционными WOLED-панелями. Телевизор обладает частотой обновления до 144 Гц и усовершенствованной цветовой точностью с помощью ИИ, подтвержденной Pantone.

Телевизор работает на последней версии программного обеспечения Tizen, предоставляя персональные рекомендации контента с использованием отдельных идентификаторов Samsung ID.