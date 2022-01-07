Samsung: «Все наши телевизоры перестанут потреблять энергию в режиме ожидания»

Так, Samsung планирует начать использовать в 30 раз больше переработанного пластика, чем в 2021 году. Компания хочет применять такие материалы во множестве устройств, в том числе во всех мобильных продуктах и бытовой технике.

Кроме того, компания планирует к 2025 году заставить все свои телевизоры и зарядные устройства для телефонов использовать почти нулевое энергопотребление в режиме ожидания. А ещё Samsung начнёт в 2022 году использовать больше переработанных материалов в упаковке.

Сегодня также стало известно, что по расчётам Samsung, выручка компании в четвёртом финансовом квартале 2021 года достигнет $63,2 млрд, а операционная прибыль — $11,4.