Samsung выпустила дефектные телевизоры стоимостью 7,5 млн рублей

Из-за высокой стоимости продукта объём продаж таких телевизоров близок к нулю, пишет Business Korea. Кроме того, даже те образцы, что выставлены на витринах и в магазинах, бракованы.

То есть большинство из этих панелей предназначены для таких целей, как демонстрация. При этом качество продукта далеко от приемлемого. Один из телевизоров можно увидеть в Samsung 837 на Манхэттене, и у него битые пиксели. Такой же дефект был обнаружен и у образца в Южной Корее.