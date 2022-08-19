Samsung выпустила дефектные телевизоры стоимостью 7,5 млн рублей

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Samsung выпустила дефектные телевизоры стоимостью 7,5 млн рублейПока их продажи весьма ограничены
В прошлом году Samsung Electronics выпустила 110-дюймовые micro-LED телевизоры. Их стоимость составляет 170 млн южнокорейских вон (около 7,5 млн рублей по текущему курсу). Поэтому дефекты у такого устройства особенно неприятны.
Из-за высокой стоимости продукта объём продаж таких телевизоров близок к нулю, пишет Business Korea. Кроме того, даже те образцы, что выставлены на витринах и в магазинах, бракованы.
То есть большинство из этих панелей предназначены для таких целей, как демонстрация. При этом качество продукта далеко от приемлемого. Один из телевизоров можно увидеть в Samsung 837 на Манхэттене, и у него битые пиксели. Такой же дефект был обнаружен и у образца в Южной Корее.