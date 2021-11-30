Samsung выпустит более дешёвые и компактные MicroLED телевизоры

Телевизоры
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Samsung выпустит более дешёвые и компактные MicroLED телевизорыПытается упростить производство
Ранее в этом году Samsung представила 99-дюймовый и 110-дюймовый телевизоры MicroLED. Теперь же компания планирует выпустить более компактные версии таких телевизоров, а значит и более дешёвые.
Согласно информации источника, Samsung Electronics заказала у AUO и Samsung Display 12,7-дюймовые LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) TFT панели для своих MicroLED телевизоров. Компания раньше использовала печатные платы (PCB, Printed Circuit Boards), чтобы делать такие устройства, но их трудно применять в маленьких телевизорах с разрешением 4K. С панелями LTPS TFT процесс станет проще, и Samsung сможет выпустить небольшие, более доступные MicroLED ТВ.
Для создания одного телевизора требуется несколько панелей. Например, для 89-дюймового — 49 12,7-дюймовых штук.
Источник: Sammobile