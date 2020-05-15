Samsung выяснила, как часто россияне смотрят телевизор

Исследование проводилось в конце 2019 года в разных городах России. Его результаты показали, что для большинства россиян телевизор всё ещё неотъемлемый элемент повседневной жизни. У многих семей есть даже не один телевизор, а два или три. В среднем ТВ смотрят 4,5 часа в рабочие дни и 7-8 часов в выходные.

Также компания выяснила, что почти все покупатели дорогих телевизоров (стоимостью более 90 000 рублей) смотрят Smart TV. Как правило, пользователи включают Smart TV 4-5 раз в неделю.

Samsung уточнила, что в среднем пользователи смотрят телевизор 5,6 часов в неделю. Две трети россиян используют устройство для игр и просмотра контента.