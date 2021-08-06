Samsung запустила распродажу дорогих телевизоров с большими скидками

На распродаже можно найти и относительно дешёвые модели. Например, 50-дюймовый телевизор можно купить за 39 990 рублей вместо 49 990.

С дорогими моделями всё выглядит интереснее. 85-дюймовый Q950T 8K Smart QLED TV 2020 стоит теперь 699 990 рублей вместо 999 990. То есть скидка составила 300 тысяч рублей. 75-дюймовый Q800T 8K Smart QLED TV 2020 продают за 329 990 рублей вместо 449 990.

Акция продлится до конца августа. Для телевизоров также предлагается бесплатная установка. Со всеми предложениями распродажи можно ознакомиться по этой ссылке.