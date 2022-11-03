Сбер объявил распродажу умных телевизоров и ТВ-приставок

Для начала – ТВ-приставка SberBox по акции он доступна за 2990 рублей. Среди ее возможностей: голосовое управление, различные видеосервисы, 100+ бесплатных телеканалов, музыка и игры. К тому же можно устанавливать Android-приложения.

Далее – смарт-дисплей SberPortal. Его отдают за 19 990 рублей. В комплекте — шикарный звук, умная камера для видеозвонков, голосовое и жестовое управление. ТВ, кино, музыка, игры и браузер – все, что душе угодно, к тому же в компактном формате.

ТВ-медиацентр SberBox Top можно приобрести за 9990 рублей. Умная камера, видеозвонки на большом экране, приложения дополненной реальности и спорт с виртуальным тренером. А встроенные микрофоны и динамик работают, даже когда телевизор выключен.

Умная медиаколонка SberBox Time станет вашей за 6990 рублей. Сбалансированный звук, облачные игры и виртуальные ассистенты. Работает она как ТВ-приставка.

Если вы хотели обновить свой телевизор, то сейчас самое время: телевизоры Sber отдают за 11 865 рублей (за диагональ 32 дюйма) и 17 090 рублей (диагональ 43 дюйма). Управление голосом, обширный выбор телеканалов, кино, сериалы, видео из интернета, детский режим.