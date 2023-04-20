«Сбер» выпустил сразу 21 новую модель телевизора под разный бюджет

Флагманами новой линейки являются телевизоры QLED с разрешением 4K Ultra HD, обеспечивающие более яркое изображение, чем обычные телевизоры, благодаря использованию в экранах квантовых точек.

Все смарт-телевизоры «Сбер» работают под управлением операционной системы Салют ТВ, обеспечивающей доступ к эфирному телевидению, популярным видеосервисам и приложениям Smart TV. Пользователи также могут смотреть более 100 бесплатных телеканалов и получать доступ к самому разнообразному видеоконтенту из популярных онлайн-кинотеатров, таких как Okko и многих других.

Цены начинаются от 10 990 рублей за 32-дюймовую модель, а флагманские модели QLED-телевизоров - от 34 990 рублей за 50-дюймовую версию. При покупке новых телевизоров пользователи имеют возможность подключить подписку на Okko «Оптимум» на шесть месяцев всего за один рубль.