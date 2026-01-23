Sennheiser представила наушники с ретранслятором для… телевизора

Технология Sennheiser использует современный стандарт Bluetooth под названием Auracast. В комплект входят специальные наушники и передатчик BTA1, который подключается к телевизору. Он транслирует звук с ультранизкой задержкой.

Главное преимущество — к одному передатчику могут подключиться несколько пар беспроводных наушников или колонок с поддержкой Auracast. Передатчик работает на расстоянии до 50 метров и совместим с большинством телевизоров.

Комплект наушников RS 275 с передатчиком поступит в продажу 3 февраля по цене $299,95. Передатчик можно будет купить отдельно за $129,95.