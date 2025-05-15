Синхронизация звука в Apple TV заработала с Dolby Atmos

Функция Wireless Audio Sync появилась ещё в 2019 году — она позволяет использовать микрофон iPhone, чтобы точнее настраивать звук. Но раньше она не поддерживала Dolby Atmos через AirPlay и Bluetooth, из-за чего у пользователей возникали проблемы с рассинхронизацией звука и изображения.

Теперь эти проблемы можно решить. После обновления нужно зайти на Apple TV в «Настройки» > «Видео и звук» > «Синхронизация беспроводного звука» и следовать инструкциям на экране.