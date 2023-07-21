Siri для Apple TV заговорила на иврите

Этот шаг позволяет предположить, что в скором времени HomePod может быть запущен в Израиле, где Apple никогда не имела розничного присутствия. Как правило, Apple включает поддержку нового языка в HomePod непосредственно перед запуском устройства в новой стране. Подобная стратегия уже применялась, когда в HomePod была добавлена поддержка норвежского и шведского языков для Siri, после чего в этих странах был запущен HomePod mini.

Хотя официальная дата выхода обновлений программного обеспечения не называется, сборки уже доступны разработчикам и бета-тестерам, что позволяет предположить, что публичный релиз последует в ближайшее время.