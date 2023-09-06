Sony потребовала блокировки YouTube-канала с телепередачами 60-летней давности

Музей, занимающийся сохранением телерекламы, винтажных кассет и телевизионного контента большой давности, работает на YouTube с 2007 г. и собрал 150 тыс подписчиков. Однако уведомления об авторских правах, защищающие телепередачи 40-60-летней давности, поставили проект под угрозу. Если проблемы не будут решены, то к 6 сентября он может быть закрыт.

Понимая важность авторского права, музей надеется совместно с компанией Sony решить возникшие проблемы и продолжить свою деятельность по сохранению материалов на YouTube.