Sony потребовала блокировки YouTube-канала с телепередачами 60-летней давности

Sony потребовала блокировки YouTube-канала с телепередачами 60-летней давностиПроснулись - улыбнулись
Некоммерческая организация «Музей классического чикагского телевидения» рискует потерять свой канал на YouTube из-за претензий по авторским правам, предъявленных компанией Sony. К слову, некоторым «проблемным» сериалам около 60 лет.
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Музей, занимающийся сохранением телерекламы, винтажных кассет и телевизионного контента большой давности, работает на YouTube с 2007 г. и собрал 150 тыс подписчиков. Однако уведомления об авторских правах, защищающие телепередачи 40-60-летней давности, поставили проект под угрозу. Если проблемы не будут решены, то к 6 сентября он может быть закрыт.
Понимая важность авторского права, музей надеется совместно с компанией Sony решить возникшие проблемы и продолжить свою деятельность по сохранению материалов на YouTube.