Sony представила идеальные для PlayStation 5 телевизоры

Sony пояснила, что только телевизоры BRAVIA XR автоматически регулируют и оптимизируют настройки изображения для консоли PlayStation 5. Новые модели поддерживают автоматическую настройку параметров HDR при начальном запуске консоли. PS5 автоматически распознает модели телевизоров BRAVIA XR и выберет в настройках то, что нужно. Благодаря этому в сценах с высокой контрастностью будут видны детали и цвета даже в самых ярких и тёмных участках экрана. Однако, надо понимать, что для PlayStation 5 и BRAVIA потребуется обновление ПО, которое появится в конце января 2022 года.

Помимо этого, BRAVIA XR будет автоматически переходить в игровой режим, в которой обеспечены сокращённая задержка входного сигнала и наилучший отклик.

Телевизоры поддерживают формат 4K с частотой 120 кадров/с. В линейке есть модель и 8K BRAVIA XR.

Цены на телевизоры начинаются с 89 990 рублей. Стоимость 85-дюймовой 8K-модели достигает 999 990 рублей.