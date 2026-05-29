Sony представила телевизоры Bravia 9 II и 7 II с «чистым» RGB

Опубликовано 29 мая 2026, 07:471 мин.
Sony представила телевизоры Bravia 9 II и 7 II с «чистым» RGBИ мини-светодиодами
Sony анонсировала серию телевизоров Bravia с технологией True RGB. Это модели на Mini LED, где подсветка состоит из независимых красных, зелёных и синих светодиодов. По заявлению Sony, такие телевизоры дают «более чистые цвета, меньше ореолов вокруг ярких объектов и выше яркость по сравнению с обычными Mini LED».
Флагманская модель — Bravia 9 II. Доступна в размерах от 65 до 115 дюймов. Цена — от 3600 до 31 000 долларов. В ней использована самая точная система управления подсветкой, специальное антибликовое покрытие, а также направленные вверх динамики для объёмного звука.
Более доступная модель — Bravia 7 II. Размеры — от 50 до 98 дюймов, цена от 1600 до 9000 долларов.
Оба телевизора поддерживают Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS: X и IMAX Enhanced. Есть специальные режимы для просмотра Netflix, Prime Video и Sony Pictures Core. Функция Voice Zoom 3 с помощью ИИ-алгоритмов улучшает разборчивость речи.
Предзаказы уже открыты.