Sony провела мировую премьеру новых 8K и 4K-телевизоров флагманского уровня

В обновлённых телевизорах используется новый процессор, который позволяет воспроизводить контент с учётом человеческого зрения и слуха. Это позволяет добиться высокой реалистичности изображения. Ещё одна технология — XR Backlight Master Drive — использует алгоритм локального затемнения для точного и независимого управления тысячами мини-светодиодов. Всё это даёт высокую яркость и большой динамический диапазон изображения с глубокими чёрными цветами.

Sony улучшила и качество звука с помощью пространственного позиционирования. Функция Acoustic Center Sync, например, оптимизирует вывод звука с телевизора для звуковой панели для улучшения его качества.

Ещё с новыми телевизорами идёт сервис потокового вещания BRAVIA CORE. При покупке телевизора BRAVIA XR пользователь получает 10 кредитов, которые можно потратить на фильмы и на подписку на неограниченную потоковую передачу сроком до 24 месяцев. Sony обещает, что в 2022 году сервис будет доступен более чем в 75 странах.

Сколько будут стоит телевизоры, пока неясно.