Sony захотела внедрить в телевизоры блокировку просмотра пиратских фильмов

Предлагаемый патент описывает технологию запрета сторонних приложений, позволяющих пользователям получать доступ к пиратскому контенту. Эти незаконные приложения будут обнаружены на потребительском оборудовании с помощью программного обеспечения для мониторинга, которое, в свою очередь, станет частью операционной системы.

У данной программы будет база данных, где содержатся URL и IP-адреса пиратских интернет-ресурсов и приложений.