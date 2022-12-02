Спутниковые каналы по акции: Триколор подключит 15 месяцев по цене 12

Акция действует до 15 января 2023 года. Можно будет оформить подписку на услугу семейства Ultra на специальных условиях. В акции участвуют подписки на услуги «Единый Ultra», «Единый Ultra Онлайн», «Супер Ultra Детский» и «Супер Ultra Взрослый».

Так, в «Единый Ultra» и «Единый Ultra Онлайн» входит более 200 каналов и свыше 30 000 фильмов и сериалов. В пакете «Взрослый» также есть эротические фильмы, ужасы и триллеры.

Также в рамках акции в Личный кабинет клиента, на ТВ-Почту или личный e-mail придёт промокод на доступ к сервису «Пакет» от X5 Group на 31 день. «Пакет» дает кешбэк 5% баллами с каждой покупки в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», три бесплатные экспресс-доставки, кешбэк 50% на кофе и до 20% на свежую выпечку, весовую готовую еду в магазинах группы, а также предложения от партнёров.