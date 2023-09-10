Стартовали продажи дешевого 75-дюймового 4К-телевизора Huawei

В телевизорах этой серии реализована технология Honghu Xunxi Liuchuan (MEMC) для обнаружения движения на экране и улучшения цветопередачи. Он поддерживает 100% цветовую гамму BT.709 и имеет дисплей с 10,7 млрд цветов, обеспечивая насыщенное и яркое изображение.

Одной из отличительных особенностей является встроенная камера. Она, оснащенная чипом искусственного зрения и независимым блоком NPU с вычислительной мощностью 1,0 Тфлопс, способна выполнять такие задачи, как отслеживание лица, напоминание о расстоянии до экрана и позе, в которой вы смотрите телевизор.

Кроме того, телевизор поддерживает функцию стриминга контента с телефона.

Цена на 55-дюймовую модель составляет 2 499 юаней ($340), на 65-дюймовую - 2 999 юаней ($408), а на 75-дюймовую - 3 999 юаней ($544).