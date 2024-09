TCL купит китайские подразделения LG Display

В рамках стратегической сделки стоимостью $1,5 млрд

TCL Technology, через свою дочернюю компанию TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT), планирует приобрести китайские активы LG Display (LGD) в рамках стратегической сделки на сумму 10,8 миллиарда юаней ($ 1,5 миллиарда). Сделка включает в себя приобретение 80% LG Display (China) Co., Ltd. и 100% LG Display (Guangzhou) Co., Ltd.