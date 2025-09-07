TCL представила флагманский QD-Mini LED телевизор QM9K

TCL представила флагманский QD-Mini LED телевизор QM9KС Google Gemini и яркостью 6 500 нит
Телевизор оснащен 4K-панелью CrystGlow WHVA с антибликовым покрытием, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG и IMAX Enhanced. Процессор AIPQ Pro оптимизирует картинку в реальном времени. Система подсветки Halo Control с мини-светодиодами управляет до 6 000 зонами и обеспечивает пиковую яркость 6 500 нит.
QM9K подходит и для геймеров: 144 Гц частота обновления, VRR до 288 Гц, поддержка FreeSync Premium Pro, ALLM. Аудиосистема разработана Bang & Olufsen с поддержкой Dolby Atmos, а встроенный датчик mmWave Ambient Mode активирует скринсейвер или виджеты при обнаружении пользователя.
Телевизор поддерживает Chromecast, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, четыре HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, два USB и ATSC 3.0. Дизайн почти без рамок.
QM9K будет доступен в размерах от 65 до 98 дюймов и поступит в продажу уже в этом месяце.