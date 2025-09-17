TCL представила новую технологию SQD-Mini LED в телевизоре X11L

SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED) использует одиночные белые светодиоды с собственными квантовыми точками вместо сочетания красного, зелёного и синего. Это в теории упрощает конструкцию, снижает оптические помехи и обеспечивает более чистую и стабильную картинку.

Технология, как объясняют спецы решает “давнюю проблему” RGB-Mini LED, которая покрывала лишь 94–97% цветового пространства BT.2020. SQD-Mini LED обеспечивает 100% охват BT.2020.

В телевизоре X11L используется до 20 736 зон локального затемнения, что улучшает точность контраста и равномерность подсветки. Пиковая яркость достигает 10 000 нит, а поддержка HDR включает Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced.