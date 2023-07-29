TCL представила относительно дешевый 98-дюймовый 4K-телевизор

В прошлом году компания выпустила 98-дюймовую модель C735, сделав большие телевизоры более доступными в Европе. Теперь TCL намерена укрепить свои позиции, представив еще более дешевую 98-дюймовую модель P745.

В отличие от своих младших собратьев из серии, 98-дюймовая версия оснащена ЖК-панелями с частотой 100/120 Гц и портами HDMI 2.1, поддерживающими 144 Гц VRR-вход.

Новый телевизор TCL программно поддерживает HDR, включая HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, хотя качество изображения для HDR может пострадать из-за отсутствия локального затемнения. В телевизоре также реализовано декодирование и прохождение звука Dolby Atmos.

TCL 98P745 поступит на европейский рынок в августе или сентябре по цене 2800 евро.