TCL представила относительно дешевый 98-дюймовый 4K-телевизор«Всего» 2800 евро
Компания TCL становится лидером по выпуску доступных ультрабольших телевизоров в Европе, представив 98-дюймовую модель P745 4K LCD. В P745 отсутствует функция локального затемнения, но он по-прежнему предлагает разрешение 4K и поставляется с Google TV, а также встроенным Chromecast.
В прошлом году компания выпустила 98-дюймовую модель C735, сделав большие телевизоры более доступными в Европе. Теперь TCL намерена укрепить свои позиции, представив еще более дешевую 98-дюймовую модель P745.
В отличие от своих младших собратьев из серии, 98-дюймовая версия оснащена ЖК-панелями с частотой 100/120 Гц и портами HDMI 2.1, поддерживающими 144 Гц VRR-вход.
Новый телевизор TCL программно поддерживает HDR, включая HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, хотя качество изображения для HDR может пострадать из-за отсутствия локального затемнения. В телевизоре также реализовано декодирование и прохождение звука Dolby Atmos.
TCL 98P745 поступит на европейский рынок в августе или сентябре по цене 2800 евро.