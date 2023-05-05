Teevee Corporation готова раздавать бесплатные телевизоры, но со встроенной рекламой

Teevee Corporation готова раздавать бесплатные телевизоры, но со встроенной рекламойВстретились как-то капитализм и альтруизм…
Илья Позин, соучредитель Pluto TV, работает над новой компанией, которая будет бесплатно раздавать телевизоры со встроенным экраном, предназначенным исключительно для рекламы, и саундбаром.
Новая компания под названием Teevee Corporation будет зарабатывать на рекламе, появляющейся на дополнительном экране, вместо того, чтобы получать прибыль от продажи телевизоров. Встроенный экран будет примерно такой же высоты, как и смартфон, и сможет «растягиваться» по всей ширине экрана, а также будет оснащен различными виджетами, отображающими погоду, заголовки новостей и спортивные результаты НФЛ, МЛБ, НБА и НХЛ.
Телевизор не будет «умным», вместо этого он будет подключаться к существующим потоковым устройствам, таким как Roku и Amazon.
Однако остался вопрос – как быстро умельцы взломают эти устройства, чтобы навсегда убрать рекламу.