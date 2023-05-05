Teevee Corporation готова раздавать бесплатные телевизоры, но со встроенной рекламой

Новая компания под названием Teevee Corporation будет зарабатывать на рекламе, появляющейся на дополнительном экране, вместо того, чтобы получать прибыль от продажи телевизоров. Встроенный экран будет примерно такой же высоты, как и смартфон, и сможет «растягиваться» по всей ширине экрана, а также будет оснащен различными виджетами, отображающими погоду, заголовки новостей и спортивные результаты НФЛ, МЛБ, НБА и НХЛ.

Телевизор не будет «умным», вместо этого он будет подключаться к существующим потоковым устройствам, таким как Roku и Amazon.

Однако остался вопрос – как быстро умельцы взломают эти устройства, чтобы навсегда убрать рекламу.