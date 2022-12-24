Телевизор 32" с Smart TV на модифицированном Android временно продают за 6500 рублей

Это дешёвая модель с 60-Гц экраном разрешением 1366 х 768 пикселей, поддержкой голосового помощника Алиса, двумя 7-ваттными динамиками. У устройства есть разъёмы USB и HDMI, через которые можно подключать игровую приставку, DVD-плеер и другие устройства.

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