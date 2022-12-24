Телевизор 32" с Smart TV на модифицированном Android временно продают за 6500 рублей

17:05, 24 декабря 2022
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Телевизор 32" с Smart TV на модифицированном Android временно продают за 6500 рублейВ него встроена Алиса Яндекса
На Яндекс Маркете с хорошей скидкой продают 32-дюймовый телевизор Leff 32H550T на платформе Яндекс.ТВ.
Фото: Яндекс
Это дешёвая модель с 60-Гц экраном разрешением 1366 х 768 пикселей, поддержкой голосового помощника Алиса, двумя 7-ваттными динамиками. У устройства есть разъёмы USB и HDMI, через которые можно подключать игровую приставку, DVD-плеер и другие устройства.
Чтобы купить телевизор за 6500 рублей, нужно перейти на страницу товара и добавить его в корзину. Затем следует зайти прямо в саму корзину и найти там поле с вводом промокода. В нём нужно прописать: MINUS500.
Отметим, что, как обычно, все акции проверены только на момент публикации новости. Доступность товара проверяйте самостоятельно.